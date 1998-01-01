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حماس: قرار جنوب أفريقيا سحب سفيرها من تل أبيب يحمل الكثير من المعاني السياسية

الثلاثاء 09 أبريل 2019 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: قرار جنوب أفريقيا سحب سفيرها من تل أبيب يحمل الكثير من المعاني السياسية


غزة / سما/

قالت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، "لقد تابعنا في حركة حماس باهتمام شديد وتقدير عالٍ، المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة خارجية دولة جنوب أفريقيا، والتي أعلنت فيه عن خفض مستوى العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي وسحب سفير دولة جنوب أفريقيا من تل أبيب، وتحويل السفارة إلى مكتب ارتباط فقط".

وأعربت حركة حماس في تصريح صحفي، عن شكرها وامتناها العظيم لدولة جنوب أفريقيا على هذه الخطوة المتقدمة؛ والتي سيكون لها بالغ الأثر في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن سياساته وإجراءاته العدوانية والعنصرية، والتسليم لمطالب شعبنا في الحرية والاستقلال.

وأكدت الحركة،  أننا نتطلع إلى مزيد من الخطوات في هذا الاتجاه لتصل إلى المقاطعة الكاملة مع الكيان العنصري.

وأوضحت أن هذه الخطوة تحمل الكثير من المعاني السياسية، سواء على المستوى الرمزي، لما تشكله دولة جنوب أفريقيا وشعبها كأيقونة في مقاومة نظام الفصل العنصري سابقاً، والذي يتقاطع بشكل كبير مع الاحتلال العنصري الفاشي في فلسطين، أو على المستوى السياسي الذي يعني عزلة الاحتلال ونبذه من الدول والشعوب التي تؤمن بقيم الحرية والعدالة، فإننا نطالب الدول حول العالم باتخاذ خطوات مشابهة لمقاطعة هذا الاحتلال وعزله، إلى أن يحقق شعبنا حلمه بالحرية والاستقلال

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