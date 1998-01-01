الرئيس يتسلم التقرير السنوي للنيابة

رام الله / سما /

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، على أهمية احترام الحريات العامة، واستقلال القضاء وسيادة القانون.

جاء ذلك خلال استقباله ، وفد النيابة العامة برئاسة النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ورؤساء النيابة العامة، لتسلم التقرير السنوي للعام 2018 الصادر عن النيابة العامة، بحضور المستشار القانوني للرئيس على مهنا، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.

وأشاد الرئيس، بالإنجازات التي حققتها النيابة العامة، والجهود التي تقوم بها لحفظ القانون والنظام العام.

واطلع الخطيب،الرئيس عباس على نتائج التقرير السنوي، والانجازات التي حققتها النيابة العامة، مرتكزة على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية الحريات العامة.

واشار النائب العام، إلى الخطط التي وضعتها النيابة العامة لتطوير عملها لجهة تحقيق الأهداف التي تسعى لإنجازها خلال الفترة المقبلة.