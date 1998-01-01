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السعودية تعدم يمنياً بتهمة قتل رجل أمن

الثلاثاء 09 أبريل 2019 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تعدم يمنياً بتهمة قتل رجل أمن


الرياض /سما/

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد اليمنيين "الإرهابيين" بعد أن أدين بمقتل رجل أمن في مدينة أبها جنوب غرب السعودية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، إن التحقيق مع اليمني أسفر عن توجيه الاتهام إليه بقتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية".

وأوضحت أن المحكمة الجزائية المتخصصة قضت بقتله وأيد الحكم من محكم الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر.

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