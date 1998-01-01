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مركز حقوقي: 588 شخصا تعرضوا للاعتقال التعسفي في غزة منذ آذار 2018

الثلاثاء 09 أبريل 2019 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز حقوقي: 588 شخصا تعرضوا للاعتقال التعسفي في غزة منذ آذار 2018


غزة / سما /

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن أجهزة حماس في قطاع غزة استدعت وأوقفت واعتقلت 742 شخصا على خلفية حرية الرأي والتعبير، والانتماء السياسي، والتجمع السلمي.

وأوضح مركز الميزان في ورقة حقائق أصدرها اليوم، حول انتهاكات الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي في قطاع غزة، تغطي الفترة من (1 مارس/ آذار2018 حتى 1 مارس/ آذار 2019)، أن أجهزة حماس اعتقلت من بين الـ742 حالة (588) شخصاً، من بينهم (119) تكرر اعتقالهم أكثر من مرة، ومن بين المعتقلين (448) اعتقلوا على خلفية الانتماء السياسي، منهم (110) تكرر اعتقالهم.

وأكدت الورقة أن الاعتقال التعسفي على خلفية حرية الرأي والتعبير، والانتماء السياسي، والتجمع السلمي شكل أحد أبرز الانتهاكات التي شاعت خلال الفترة التي تغطيها الورقة.

واستعرضت الورقة انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير وأنوعها المختلفة حيث طالت أشكال التعبير المختلفة، المكتوبة والمرئية والمسموعة، والمنع من التغطية الصحفية وتقييد حرية العمل الصحفي، كما طالت الفنون التمثيلية والمسرحية، وذكرت الورقة أن (140) شخصاً تعرضوا للاعتقال التعسفي (الاستدعاء والتوقيف) في قطاع غزة بسبب تعبيرهم عن آرائهم.

وعلى صعيد انتهاكات الحق في حرية التجمع السلمي، ذكرت الورقة أن (11) انتهاكاً للحق في التجمع السلمي في قطاع غزة وقعت خلال الفترة التي تغطيها الورقة وتسببت في إصابة (13) من المشاركين في تلك التجمعات، بينهم (5) نساء، واعتقال (36) مواطناً على خلفية المشاركة في التجمعات السلمية.

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