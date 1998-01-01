فلسطين تترأس اللقاء التاسع لبرنامج "يوروميد عدالة" برومانيا

بوخارست /سما/

ترأست دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، اللقاء التاسع لبرنامج "يوروميد عدالة" بالعاصمة الرومانية بوخارست.

وضم الوفد الفلسطيني المشارك في اللقاء، مجلس القضاء الأعلى ممثلا بالقاضي عياد العجلوني، والنيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة العامة فادي أبو سعدى، ووزارة العدل ممثلة بيوسف عبد الصمد.

ويهدف برنامج "كرايمكس" إلى تعزيز التعاون الدولي بطرق استراتيجية وعلمية بالمسائل الجنائية.

يشار الى أن وكيل النيابة العامة أبو سعدى ترأس محاور اللقاء التاسع التي اختصت بمناقشة مخرجات أنشطة كرايمكس السابقة، واستخلاص التوصيات، إضافة إلى قياس تأثير البرنامج بشكل عام على الدول الأورومتوسطية الثماني المشاركة فيه.