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جنين: ضبط ألعاب نارية ممنوعة من التداول داخل منزل

الثلاثاء 09 أبريل 2019 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: ضبط ألعاب نارية ممنوعة من التداول داخل منزل


جنين / سما /

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية في محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، كمية من الألعاب النارية الممنوعة من التداول داخل الأسواق، لما تشكله من خطر على المواطنين.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، بأن معلومة واردة لدى المديرية مفادها وجود الكمية داخل أحد المنازل في المحافظة، وعلى الفور تحركت الطواقم للمكان ترافقها قوة مشتركة من جهازي الأمن الوطني والشرطة الخاصة، حيث تم ضبط الكمية، بحضور جهة الاختصاص في مديرية الاقتصاد الوطني التي أقرت التحفظ على الكمية كونها ممنوعة من التداول داخل السوق لما تشكله من خطر على حياة المواطنين، وتحويل القضية لنيابة الجرائم الاقتصادية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وأهابت الضابطة الجمركية بالتجار ومروجي هذه البضائع، عدم تداولها والالتزام بالقوانين والتعليمات، وبالأهالي وأولياء الأمور عدم شراء وتداول هذه البضائع الخطرة على أطفالهم وعلى المجتمع، وأخذ العبر من الإصابات والحوادث المتكررة جراء التهاون وعدم الالتزام.

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