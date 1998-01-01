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خريشة لـ"اشتيه": عليك التريث في الاختيار وبعض وزراء حكومة اشتيه لم يحظ بمقعد مجلس قروي

الثلاثاء 09 أبريل 2019 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
خريشة لـ"اشتيه": عليك التريث في الاختيار وبعض وزراء حكومة اشتيه لم يحظ بمقعد مجلس قروي


طولكرم / سما /

قال حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، في مقاله بعنوان" تمهل قليلا" إن بعض وزراء حكومة محمد اشتيه الجديدة لم يحظ بعضوية بلدية أو مجلس قروي.

وأضاف خريشة مخاطبا رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة،  "أخي د. محمد اشتيه، بكل الحب والتقدير وعلمي المسبق بقدرتك وجديتك، أتمنى عليك التريث في اختيار فريق عملك، فنحن نحتاج إلى توافق شعبي أولا، ووطني ثانيا بمن سيتحمل المسؤولية".

وتابع: "مع كل الاحترام لكل الفصائل صغيرها وكبيرها، ورغم علمك وعلمي الهوة الكبيرة وحالة عدم الثقة المتنامية مع الناس، وأنت رأيت واستمعت لحالات الاستقالات وعدم الرضى التي سادت بعض قيادات هذه الفصائل؛ لأن البعض منهم يرى في كونه وزيرا مكسبًا شخصيًا له، وإلا ماذا يهم إذا كان الاسم س أو ص أو ع؟ علما أن قسمًا كبيرًا منهم لم يحظ بمقعد في بلدية أو مجلس قروي في انتخابات الهيئات المحلية ولن نتحدث عن التشريعي".

واردف خريشة: "لذا أتمنى عليك أن تعيد النظر وتبحث مجددًا في مشاركة حماس والجهاد والجبهتين في إطار حكومة أنت سميتها حكومة الكل الفلسطيني، عندها سيتم التحضير جديا لإجراء انتخابات وتهيئة الأجواء والمناخات المناسبة لإجرائها".

واستطرد: "فحكومتك في ظل تغييب المؤسسات الرقابية وتحديدا الجسم التشريعي ستتعرض لكثير من النقد فالمطلوب تحصينها وطنيا بمشاركة الجميع، بحيث تكون قادرة على تعزيز صمود الناس واستعادة الثقة المفقودة معهم واستعادة وحدة شعبنا والتصدي لصفقة القرن".

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