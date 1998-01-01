مسيرة مساندة للاسرى في رام الله

رام الله / سما /

دعا المئات من المواطنين بمن فيهم نشطاء وأهالي الأسرى، مساء اليوم الثلاثاء، بضرورة التحرك الواسع والفاعل من أجل مساندة الأسرى في إضرابهم الذي دخل يومه الثاني على التوالي.

وجابت مسيرة حاشدة عصر اليوم، شوارع مدينة رام الله، ردد المشاركون هتافات تطالب بالتحرك لمساندة الأسرى في إضرابهم.

وقال عصام بكر منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، إن "هذا الإضراب الذي يخوضه الأسرى مختلف في كونه إضرابا مطلبيا وسياسيا في آن واحد وتنخرط فيه الحركة الأسيرة كافة".

وأكد بكر أن إنجاح إضراب الأسرى يعتمد على وحدة الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال ثم وجود حركة جماهيرية يلتف حولها الجميع، لكي لا نترك الأسرى في السجون لاستهدافهم من قبل الاحتلال، "لذا مطلوب القيام بأوسع حملات إسناد شعبي، حيث سيكون هناك برنامج لمساندة الأسرى تبعا للأوضاع في السجون".