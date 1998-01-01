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الرئيس يستجيب لمناشدة مواطن ويوعز لوزير الصحة بتحويل طفله للعلاج

الثلاثاء 09 أبريل 2019 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستجيب لمناشدة مواطن ويوعز لوزير الصحة بتحويل طفله للعلاج


رام الله / سما /

 استجاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمناشدة والد الطفل قيس عبد الناصر قاسم نزال (16 عاما)، من جنين، وأوعز لوزير الصحة جواد عواد بتحويله استثنائيا للعلاج في إحدى المستشفيات داخل أراضي الـ48.

وقال جواد عواد وزير الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تلقى تعليمات من الرئيس لتحويل الطفل نزال لتلقي العلاج، مؤكدا أن العمل جار على ذلك.

وأوضح أن الطفل نزال، موجود حاليا في العناية المكثفة في مستشفى المقاصد في القدس، يعاني من مرض خطير في الدماغ، وحالته الصحية صعبة للغاية، وهو بحاجة ماسة لإنقاذ حياته.

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