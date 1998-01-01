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بعد ارتفاع حصيلة القتلى.. توجيهات للشرطة السودانية بعدم التعرض للتجمعات السلمية

الثلاثاء 09 أبريل 2019 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد ارتفاع حصيلة القتلى.. توجيهات للشرطة السودانية بعدم التعرض للتجمعات السلمية


الخرطوم /سما/

ذكرت وكالة أنباء السودان نقلا عن الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء هاشم علي قوله، اليوم الثلاثاء، إن توجيهات صدرت لقوات الشرطة "بعدم التعرض للمواطنين والتجمعات السلمية".
وأضاف أن الشرطة لديها توجيهات ”للقيام بواجباتها في حفظ الأرواح والممتلكات ومنع الجريمة وتنظيم المرور وإجراءات السلامة العامة“.‎

وأعلنت "لجنة أطباء السودان"، الثلاثاء، عن سقوط 4 قتلى جدد جراء عملية فض المحتجين المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، ليرتفع عدد القتلى إلى 6 منذ الصباح.

وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن ”من بين القتلى كادرًا طبيًّا، واثنين من منسوبي قوات الشعب المسلحة“، لافتة إلى أن ”قوات النظام استخدمت الرصاص الحي، فتصدى لهم ضباط وجنود الجيش“.

وتحدثت اللجنة عن إصابة "العديد من المعتصمين ومنسوبي الجيش، وأن بعضهم حالته حرجة".

وفي وقت سابق، أعلنت المعارضة عن مقتل شخصين فجرًا، لدى قيام قوات الأمن بمحاولة فض المعتصمين، مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

بدوره، قال "تجمع المهنيين السودانيين" في بيان، إن "قوات من الجيش السوداني تصدت للقوات الأمنية التي هاجمت المعتصمين بالرصاص والمئات من قنابل الغاز المسيل للدموع".

#احتجاجات السودان #قتلى #مظاهرات #السودان

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