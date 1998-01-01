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لهذا السبب.. ليبرمان يقدم شكوى للجنة الانتخابات ضد بينت

الثلاثاء 09 أبريل 2019 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. ليبرمان يقدم شكوى للجنة الانتخابات ضد بينت


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "مفزاك لايف" العبري، أن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، قدم شكوى إلى لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، ضد زعيم حزب "اليمين الجديد" نفتالي بينت.

وأوضح الموقع، أن ليبرمان قدم الشكوى ضد بينت، لقيامه بإرسال رسائل نصية وصوتية هاتفية تستهدف الجمهور المتحدث بالروسية (جمهور ليبرمان)، لإقناعهم بأن الحزب تراجع وهزم، كذلك انتحال شخصية في الحزب.

وكانت عملية الانتخابات الإسرائيلية، الـ 21 للكنيست، بدأت منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، في جميع أنحاء البلاد، بمشاركة 40 قائمة انتخابية.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، تم افتتاح 10720 صندوقاً وزعت في جميع أنحاء البلاد، وسيشارك بهذه العملية 6.339.279 ناخب إسرائيلي، من أصحاب حق الاقتراع، منهم نحو 950 ألفاً من المواطنين العرب.

ووفقاً لوسائل الإعلام العبرية، سيتم إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة العاشرة مساء اليوم، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية صباح يوم الأربعاء.

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