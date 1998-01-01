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بالصور.. قادة فصائل المقاومة بغزة داخل الزنانين..

الثلاثاء 09 أبريل 2019 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. قادة فصائل المقاومة بغزة داخل الزنانين..


غزة / سما /

أمضى عدد من قادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ظهر اليوم الثلاثاء، عدة ساعات داخل زنازين خاصة،  للتعبير عن تضامنهم مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

ارتدى قادة الفصائل ملابس السجن وسط مقر وزارة الاسرى بغزة، ووضعت القيود البلاستيكية في أيديهم، قبل ان يدخلوا زنزانة أُعدت بشكل خاص لتشابه الزنازين داخل السجون.

كما خصصت الوزارة، مكانا للزيارة يشبه الاماكن المخصصة لذلك داخل سجون الاحتلال.

وقال بهاء المدهون وكيل وزارة الاسرى في غز: "إن الخطوة تأتي للتعبير عن تضامن الكل الفلسطيني مع الاسرى بشكل عام والمضربين عن الطعام بشكل خاص".

وأضاف "عندما يجتمع قادة العمل الوطني والاسلاميلتعيش التربة التي يعيشها الاسرى مكبلين فأنها ترسل رسالة واضحة للاسرى انكم لستم وحدكم وأن القيد الذي انتم واقعين فيه. فحن واقعون فيه وأننا لن نتركم أبدا طالما القيد في ايديكم حتى تتحرروا".

وأوضح أن الجهود ستتمر بالضغط الإعلامي والقانوني والميداني وحتى بالمقاومة من جانبها، حتى تتحسن الظروف داخل السجون بانتظار التحرير.

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