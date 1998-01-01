ابو عبيدة يوجه عدة رسائل للاحتلال ويؤكد أن قيادة القسام اعطت توجيها لوحد الظل بشأن اسراه مفادها..

غزة / سما /

وجهت كتائب القسام الجناح العسكري التابع لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة الى الاحتلال الاسرائيلي بشأن تعامله مع الاسرى الفلسطينين في معركة الكرامة 2.

وقال الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة، إن المعاملة التي تلقاها الجندي شاليط سابقاً لدى المقاومة والتي يعلمها العدو جيداً لن تتكرر مع أسراه لدينا أمام استمراره في التنكيل بالأسرى وذويهم.

وأضاف: نوجه التحية لأسرانا في #معركة_الكرامة2 ونقول لهم بأننا نحمل همّكم فعلاً لا قولاً، ونضع قضيتكم فوق كل اعتبار.

وتابع: أمام ما يعانيه أسرانا من بطش المحتل وغطرسته فقد أعطت قيادة القسام توجيهاً لوحدة الظل بالضغط على أسرى العدو؛ معاملةً بالمثل وانتصاراً لأسرانا الأبطال.