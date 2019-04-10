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رابط التسجيل.. المالية بغزة تصدر إعلانا هاما بشأن تسديد رسوم الجامعة من المستحقات

الثلاثاء 09 أبريل 2019 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط التسجيل.. المالية بغزة تصدر إعلانا هاما بشأن تسديد رسوم الجامعة من المستحقات


غزة / سما /

أصدرت وزارة المالية في غزة، اليوم  الثلاثاء، إعلانا هاماً حول بدء التسجيل الالكتروني لتسديد جزء من رسوم الفصل الدراسي الثاني لعام 2018-2019 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الكلية الجامعية.

وفيما يلي نص الإعلان كما هو منشور على موقع الوزارة: 
تعلن وزارة المالية عن بدء التسجيل الالكتروني لتسديد جزء من رسوم الفصل الدراسي الثاني لعام 2018-2019 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الكلية الجامعية وذلك اعتباراً من تاريخ 10/4/2019 الموافق يوم غد الأربعاء وحتى تاريخ 9/5/2019 من خلال موقع الوزارة الالكتروني على أن يستفيد (الموظف نفسه, أب، أم، أخ, أخت، ابن، ابنه، زوج، زوجة) وذلك باستقطاع مبلغ 25% من الرسوم الفصلية بعملة الشيكل من مستحقات ذويه حسب الاتفاق المبرم مع الجامعة، وذلك حسب الشروط التالية:

•أن يكون للطالب رقم جامعي جديد 2018.

•أن يكون الموظف على رأس عمله.

•التسجيل متاح لمن لم يحالفه الحظ بالاستفادة في الفصل الأول للمسجلين الجدد في الفصل الثاني فقط.
ملاحظة/ الأولوية لمن يسجل أولاً.

للتسجيل على موقع الوزارة اضغط هنا

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