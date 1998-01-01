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ابو شمالة يحمّل الاحتلال مسؤولية أي ضرر يلحق بالأسرى

الثلاثاء 09 أبريل 2019 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو شمالة يحمّل الاحتلال مسؤولية أي ضرر يلحق بالأسرى


غزة / سما /

حمّل ماجد ابو شمالة عضو المجلس التشريعي عن حركة "فتح" وأمين سر جمعية الأسرى والمحررين "حسام"، اليوم الثلاثاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى في السجون، ومسؤولية أي ضرر قد يلحق بهم.

وأكد أبو شمالة، في بيان صحفي،  أهمية التفاف شعبنا ودعمه للحركة الوطنية الأسيرة ومطالبها العادلة في ظل السياسة الهمجية والعنصرية لإدارة السجون الإسرائيلية في التعامل معهم.

وطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التدخل العاجل لإنقاذ حياة المئات من الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون الإضراب عن الطعام لتحقيق مطالبهم العادلة.

وحذر من النتائج الخطيرة لتجاهل مطالبهم واستمرار حكومة الاحتلال في سياساتها القمعية والعنصرية تجاههم، مشددا على أن الجميع يتحمل المسؤولية الأخلاقية تجاه ما يواجه الأسرى وإصرار إسرائيل على تجاوز الاتفاقات الدولية وعلى رأسها جنيف في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها.

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