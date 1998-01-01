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مصادر: مصر تدرس تجديد مساعيها لتحقيق المصالحة وعودة السلطة لمعبري رفح وكرم أبو سالم

الثلاثاء 09 أبريل 2019 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر: مصر تدرس تجديد مساعيها لتحقيق المصالحة وعودة السلطة لمعبري رفح وكرم أبو سالم


غزة / سما /

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن القاهرة تدرس دعوة الفصائل الفلسطينية لجولة جديدة من الحوار لتحقيق المصالحة الفلسطينية بناء على الاتفاق الاخير الذي عقد في اكتوبر 2017.

وبحسب تلك المصادر فإن القيادة المصرية تدرس تجديد مساعيها لتنفيذ اتفاق القاهرة الأخير في أكتوبر- تشرين أول 2017، بدعوة جميع الفصائل وليس "فتح" و"حماس" فقط، وذلك للبحث في فرص التوصل إلى تفاهم داخلي على كافة الملفات.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مصر قد تقدم ورقة تفاهمات أوسع وأشمل من أجل تطبيق الاتفاق .

ورجّحت المصادر أن توجه القاهرة الدعوات لعقد اللقاء الذي جاء بناء على طلب من الجبهتين الشعبية والديمقراطية، بعد أن يجري تطبيق تفاهمات الهدوء بين "حماس" وإسرائيل بشكل أكبر مما هي عليه الآن، معربة عن خشيتها من حصول تراجعات من جانب إسرائيل بعد الانتخابات المقرر إجراؤها اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المصادر، أن القاهرة لم تتجاهل طوال مرحلة التفاهمات، ملف المصالحة، ولكنها عملت على تجميده مؤقتا في ظل الخلافات الكبيرة في وجهاتي النظر بين حركتي"فتح" و"حماس" والتي ستسعى مجددا لتقريبها بحضور الفصائل.

وبينت المصادر، أن أولى الخطوات التي قد تسعى إليها القاهرة هي عودة السلطة إلى معبري رفح وكرم أبو سالم.

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