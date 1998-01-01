سعد: نعمل لتوفير بيئة ملائمة للتقاضي لحفظ كرامة المتقاضين

رام الله / سما /

قال عماد سعد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلي، اليوم الثلاثاء، إننا نعمل لتوفير بيئة ملائمة للتقاضي لحفظ كرامة المتقاضين وتسهيل إجراءات التقاضي، وتعزيز مبادئ الحق وتحقيق العدالة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمستشار سعد، اليوم زار خلالها محكمة بداية وصلح بيت لحم، حيث اطلع على سير الأعمال واحتياجات المحاكم، وعلى الإمكانيات الفنية والإدارية ومدى توفرها ومواءمتها لتوجهات مجلس القضاء الأعلى للوصول إلى العدالة الناجزة.

واستمع سعد من رئيس المحكمة والسادة القضاة، إلى احتياجاتهم والمعيقات التي تواجههم لدراستها وإيجاد الحلول لها وفق الإمكانيات المتاحة، حيث أشاد بدور القضاة ومسؤوليتهم في تحقيق العدالة وحفظ حقوق المتقاضين، مؤكداً لهم حرصه على سيادة القانون وتعزيز مبادئ الحق وتحقيق العدالة، حاثاً القضاة وكذلك الموظفين على بذل المزيد من الجهد لتسهيل وتيرة الإنجاز وتطوير آليات العمل لرفع منظومة القضاء، مؤكداً على ضرورة الفصل بالقضايا دون إطالة أو تهاون، والحرص على تأدية واجبنا كقضاة وموظفين بأمانة لتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء وإحقاق الحقوق لهم.

والتقى المستشار سعد بمجموعة من المحامين، حيث أكد أن جميع أطراف العدالة في مركب واحد، واستمع للمشاكل التي تعترض عمل المحامين، مبدياً تفهمه لما طرح من قبل المحامين.

وفي سياق جولته، استقبل المستشار سعد في مقر محكمة بيت لحم، مستشار الرئيس لشؤون العلاقات المسيحية الوزير زياد البندك، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، والنائب العام لدولة فلسطين أكرم الخطيب، ورئيس نيابة بيت لحم راسم بدوي، وعددا من رؤساء البلديات وممثلي الأجهزة الأمنية.