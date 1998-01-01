ثوري فتح يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى

رام الله / سما /

حمّلت أمانة سر المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الثلاثاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى في سجونها، وأكدت التفاف شعبنا ودعمه للحركة الوطنية الأسيرة ومطالبها العادلة في ظل السياسة الهمجية والعنصرية لإدارة السجون الإسرائيلية في التعامل معهم، مشددة على أن قضية الأسرى ستبقى على سلم أولويات القيادة الفلسطينية.

وطالب ثوري فتح، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التدخل العاجل لإنقاذ حياة المئات من الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون الاضراب عن الطعام لتحقيق مطالبهم العادلة،وحذر من النتائج الخطيرة لتجاهل مطالبهم أو الاستمرار في سياساتها القمعية والعنصرية تجاههم.