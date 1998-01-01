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شهداء وجرحى في تفجير انتحاري في الشيخ زويد بـ"شمال سيناء"

الثلاثاء 09 أبريل 2019 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في تفجير انتحاري في الشيخ زويد بـ"شمال سيناء"


العريش / وكالات /
قُتل عدد من أفراد الشرطة المصرية ومدنيون وأصيب آخرون إثر انفجار في السوق التجاري بمدينة الشيخ زويد، بشمال سيناء.
 
وقالت مصادر أمنية وشهود عيان: إن شخصاً فجر نفسه في منطقة السوق التجاري القديم، بوسط المدينة.
يتبع - 
 
 

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