شهداء وجرحى في تفجير انتحاري في الشيخ زويد بـ"شمال سيناء"

العريش / وكالات /

قُتل عدد من أفراد الشرطة المصرية ومدنيون وأصيب آخرون إثر انفجار في السوق التجاري بمدينة الشيخ زويد، بشمال سيناء.

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان: إن شخصاً فجر نفسه في منطقة السوق التجاري القديم، بوسط المدينة.

يتبع -