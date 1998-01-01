الاونروا : انتهينا من خلق أكثر من 3000 فرصة عمل بغزة مؤقتة والعملية مستمرة

غزة / سما/



كشف المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، اليوم الثلاثاء، مستجدات توظيف نحو 6400، شخص في قطاع غزة، ضمن مشروع الأمم المتحدة لخلق فرص عمل مؤقتة، بتمويل قطري.

وقال أبو حسنة في تصريحات لـه "إننا أنهينا من خلق أكثر من 3000 فرصة عمل حتى الآن، وتنوعت ما بين التعليم والصحة، وفي مؤسسات تابعة لـ (أونروا) والبلديات والعملية مستمرة حتى اللحظة".

وأضاف: "لدينا 6400 فرصة عمل، أنهينا من خلق أكثر من 3000 عمل توزعت بين الصحة والتعليم في الحكومة والاونروا اضافة الى البلديات وغيرها من القطاعات".

وأكد أبو حسنة، أن مدة التعاقد تختلف من عقد لآخر، حيث تمتد فرص العمل ما بين ثلاثة أشهر إلى ستة اشهر ، فيما سيتم خلق فرص عمل من ضمن المشروع في البلديات، ومؤسسات القطاع الخاص.

وحول آلية التسجيل، قال المتحدث باسم (أونروا): إن وكالة الغوث تتواصل مع الشبان الذين سجلوا لديها سابقاً ضمن طلبات التوظيف، وتقوم بتوظيفهم، دون وجود أي رابط جديد للتسجيل.

