الاحتلال يصادر 385 دونمًا في الأغوار

الاغوار / سما /

قرّرت سلطات الاحتلال، يوم الثلاثاء، مصادرة 385 دونما زراعيا بمناطق الأغوار الشمالية في محافظة طوباس، بحجة شق طرق جديدة للمستوطنين.

وقال معتز بشارات مسؤول ملف الأغوار ومقاومة الاستيطان في طوباس إن ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال، وزعت منشورات لمصادرة أراضي المواطنين في طوباس وطمون وتياسير بالأغوار.

وأضاف بشارات أن قرار قوات الاحتلال صدر بحجة شق طريق عسكري يمتد من قرية تياسير مرورا بأراضي أم القبا ويرزا وسمرا التابعة لطوباس إضافة لأراضي الرأس الأحمر والبقيعة الشرقية وأراضي طمون حيث أن الأراضي التي سيتم مصادرتها حسب الأمر العسكري تبلغ مساحتها 384,492 دونما وحملت توقيع ما يسمى بقائد الجيش بالضفة "نداف بدان".

وأكد بشارات أن الطريق الذي ينوون شقه لا يبعد سوى بضع أمتار عن مساكن المواطنين ومدرسة تياسير والأخطر من ذلك هو عزل مايقارب 42 ألف دونم، ويمنع دخول هذه الاراضي إلا بتصريح.