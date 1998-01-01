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حركة المبادرة تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية لمساندة الاسرى في سجون الاحتلال

الثلاثاء 09 أبريل 2019 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أبناء وبنات الشعب الفلسطيني لتصعيد المقاومة الشعبية نصرة للأسرى ودعما لهم في معركتهم ضد ادارات السجون، وضد الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي في حقهم، والقمع اليومي في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك استخدام أجهزة تشويش ستسبب أمراضا خطيرة للأسرى و الأسيرات.

ووجهت حركة المبادرة تحية اكبار واعتزاز للاسرى الفلسطينيين على صمودهم البطولي و بسالتهم في مواجهة انتهاكات ادارة السجون وانتزاع حقوقهم المشروعة والمكفولة حسب القانون الدولي.

ودعت المبادرة الى الاقتداء بنضال الاسرى ووحدتهم، والى مواصلة تصعيد المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة للبضائع الاسرائيلية والى تحدي اسرائيل باحالتها فورا الى محكمة الجنايات الدولية.

واضاف بيان المبادرة ان اسرائيل تثبت كل يوم انها لا تفهم الا لغة الارادة والقوة و الاصرار على المقاومة و الكرامة.

#المبادرة الوطنية #سجون الاحتلال

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