رأفت يدعو الدول العربية لتحرك على الصعيد الدولي للتصدي للاجراءات الاسرائيلية الامريكية

رام الله / سما /

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت الدول العربية للعمل بشكل موحد مع المؤسسات والهيئات الدولية وعلى راسها مجلس الامن للتصدي للإجراءات الاسرائيلية الامريكية واتخاذ اجراءات تلزم اسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967.

كما دعا رأفت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، الى التواصل مع الصين الشعبية والاتحاد الاوروبي والصين وجنوب افريقيا لعقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال ووضع الية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

من جهة ثانية اوضح رأفت ان القيادة المصرية تصر على رفض مطالب واشنطن وتل ابيب بضم اجزاء من سيناء من اجل السماح توسيع اقامة كيان مصطنع في غزة، مطالبا جمهورية مصر بالضغط على حركة حماس لتطبيق اتفاق المصالحة الموقع في العام 2017 لتفويت الفرصة على مخطط فصل قطاع غزة عن الضفة، ومحاولات اقامة دويلة في القطاع.