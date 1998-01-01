  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رأفت يدعو الدول العربية لتحرك على الصعيد الدولي للتصدي للاجراءات الاسرائيلية الامريكية

الثلاثاء 09 أبريل 2019 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت الدول العربية للعمل بشكل موحد مع المؤسسات والهيئات الدولية وعلى راسها مجلس الامن للتصدي للإجراءات الاسرائيلية الامريكية واتخاذ اجراءات تلزم اسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967.

كما دعا رأفت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، الى التواصل مع الصين الشعبية والاتحاد الاوروبي والصين وجنوب افريقيا لعقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال ووضع الية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

من جهة ثانية اوضح رأفت ان القيادة المصرية تصر على رفض مطالب واشنطن وتل ابيب بضم اجزاء من سيناء من اجل السماح توسيع اقامة كيان مصطنع في غزة، مطالبا جمهورية مصر بالضغط على حركة حماس لتطبيق اتفاق المصالحة الموقع في العام 2017 لتفويت الفرصة على مخطط فصل قطاع غزة عن الضفة، ومحاولات اقامة دويلة في القطاع.

#صالح رأفت

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. ابوردينة : صفقة القرن لن تمر وقرقاش لم اسمع به

الاعلام العبري يتحدث عن استهداف اسرائيلي وسط القطاع

فصائل المقاومة: لن نقف مكتوفي الأيدي بحال تعرض اسرانا للخطر

واشنطن تسمي بشكل علني "قتلة جمال خاشقجي" وتمنعهم من دخول أراضيها

عضو بالكنيست: ضم الضفة سيؤدي لتفكك فوري للسلطة وظهور حماس

السجن 7 سنوات لموظف سابق بالقنصلية الفرنسية بتهمة تهريب أسلحة لغزة والضفة

هنية يهاتف ظريف ويبحث معه قضايا هامة ...

الأخبار الرئيسية

جهود مصرية تبذل لتدارك الموقف داخل سجون الاحتلال

ابو مرزوق : لن نرضى بسيناء وطنا بديلا للفلسطينيين فيما يعرف بصفقة القرن

الاسرى يواصلون اضرابهم لليوم الثاني في معركة الكرامة "2"

بدء انتخابات الكنيست الاسرائيلي بمشاركة 40 قائمة

قناة عبرية تكشف الاسباب التي ادت لتفجر المفاوضات بين الأسرى ومصلحة السجون