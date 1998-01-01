الاحتلال يستدعي شابين من القدس القديمة للتحقيق للمرة الثانية

القدس المحتلة / سما /

استدعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الشابين عبود أبو صبيح، وياسر نجيب من سكان القدس القديمة للتحقيق معهما مرة ثانية خلال أقل من 24 ساعة بعد تقديم عضو الكنيست، المتطرف "أوري حزان" شكوى ضدهما.



وكان المتطرف حزان مارس يوم أمس عربدته في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة وهو يرفع علم الاحتلال ويهتف بـ"الموت للفلسطينيين" ويسب ويشتم المارة وتجار المنطقة؛ ما دفع عددا من الشبان المقدسيين لتلقينه درساً وحصلت اشتباكات بالأيدي انضمت لها عناصر من قوات ما يسمى بـ"حرس الحدود" واعتقلت ثلاثة شبان من بينهم الشابين أبو صبيح ونجيب، وتم التحقيق معهما قبل اطلاق سراحهما في وقت لاحق.