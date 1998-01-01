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وزير الصحة يبحث مع السفير القبرصي التعاون الصحي المشترك

الثلاثاء 09 أبريل 2019 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث وزير الصحة جواد عواد، اليوم الثلاثاء، مع سفير دولة قبرص المعتمد لدى دولة فلسطين سافاس فلادمير سبل التعاون الصحي والدوائي وتدريب الكوادر الطبية.

واستعرض عواد خلال اللقاء، الذي عقد بمكتبه في مدينة رام الله، الوضع الصحي في فلسطين، وما طرأ عليه من تطور وتقدم ملحوظ، خصوصا في مجالات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات وتوفر الأدوية وتوطين الخدمات الصحية.

من جانبه، أعرب السفير القبرصي عن رغبة بلاده بالعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين، مشيدا بالقطاع الصحي الفلسطيني والكوادر الطبية الفلسطينية.

#وزير الصحة

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