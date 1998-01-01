ائتلاف أمان يفتح باب التقدم لجوائز النزاهة للعام 2019

رام الله / سما /

اعلن ائتلاف أمان عن فتح باب التقدم لجوائز النزاهة في عددها الرابع عشر للعام 2019، وتشمل هذه الجوائز الفئات التالية.

جاء ذلك في إطار مساعي الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان لتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني وتحفيز الأفراد والمؤسسات للانخراط في جهود مكافحة الفساد، والإبلاغ عنه لحماية الوطن وحفظه؛ فئة المؤسسات: - جائزة النزاهة ومكافحة الفساد للمؤسسات العامة. - جائزة النزاهة ومكافحة الفساد للهيئات المحلية. - جائزة النزاهة ومكافحة الفساد للقطاع الخاص. - جائزة النزاهة ومكافحة الفساد للقطاع الأهلي. - جائزة النزاهة ومكافحة الفساد للقطاع الخاص.