ائتلاف أمان يفتح باب التقدم لجوائز النزاهة للعام 2019

اعلن ائتلاف أمان عن فتح باب التقدم لجوائز النزاهة في عددها الرابع عشر للعام 2019، وتشمل هذه الجوائز الفئات التالية.
جاء ذلك في إطار مساعي الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان لتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني وتحفيز الأفراد والمؤسسات للانخراط في جهود مكافحة الفساد، والإبلاغ عنه لحماية الوطن وحفظه؛
فئة المؤسسات:
- جائزة النزاهة ومكافحة الفساد للمؤسسات العامة.
- جائزة النزاهة ومكافحة الفساد للهيئات المحلية.
- جائزة النزاهة ومكافحة الفساد للقطاع الخاص.
- جائزة النزاهة ومكافحة الفساد للقطاع الأهلي.
- جائزة النزاهة ومكافحة الفساد للقطاع الخاص.
فئة الأفراد:
- جائزة النزاهة ومكافحة الفساد للعاملين في القطاع العام والهيئات المحلية،
- جائزة النزاهة ومكافحة الفساد لأفضل تحقيق استقصائي.
- جائزة النزاهة ومكافحة الفساد لأفضل بحث في مواضيع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
- جائزة النزاهة ومكافحة الفساد لأفضل برنامج مساءلة إذاعي.