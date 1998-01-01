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ائتلاف أمان يفتح باب التقدم لجوائز النزاهة للعام 2019

الثلاثاء 09 أبريل 2019 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعلن ائتلاف أمان عن فتح باب التقدم لجوائز النزاهة في عددها الرابع عشر للعام 2019، وتشمل هذه الجوائز الفئات التالية.

جاء ذلك في إطار مساعي الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان لتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني وتحفيز الأفراد والمؤسسات للانخراط في جهود مكافحة الفساد، والإبلاغ عنه لحماية الوطن وحفظه؛

فئة المؤسسات:

- جائزة النزاهة ومكافحة الفساد للمؤسسات العامة.

- جائزة النزاهة ومكافحة الفساد للهيئات المحلية.

- جائزة النزاهة ومكافحة الفساد للقطاع الخاص.

- جائزة النزاهة ومكافحة الفساد للقطاع الأهلي.

- جائزة النزاهة ومكافحة الفساد للقطاع الخاص.

فئة الأفراد:

- جائزة النزاهة ومكافحة الفساد للعاملين في القطاع العام والهيئات المحلية،

- جائزة النزاهة ومكافحة الفساد لأفضل تحقيق استقصائي.

- جائزة النزاهة ومكافحة الفساد لأفضل بحث في مواضيع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

- جائزة النزاهة ومكافحة الفساد لأفضل برنامج مساءلة إذاعي.

#ائتلاف أمان

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