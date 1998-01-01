بيونتك يعود من جديد لصدارة هدافي الكالتشيو

وكالات / سما /

واصل كريشتوف بيونتك تقديم موسم خرافي مع فريقه الحالي ميلان، بعدما تألق مع جنوى في النصف الأول من الموسم ليصبح في صدارة الهدافين مناصفة مع النجم المخضرم فابيو كوالياريلا وبنفس الرصيد 21 هدفاً.

وقد سجل الهداف البولندي هدفاً جديداً هذا الإسبوع في شباك فريق يوفنتوس في المباراة التي انتهت بفوز السيدة العجوز بهدفين مقابل هدف وحيد لكن بيونتك كان الفائز الوحيد من الفريق الخاسر بعودته إلى صدارة الهدافين.

أما باقي منافسي بيونتك فلم يستطيعوا التسجيل في تلك الجولة بداية من غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب الإصابة وخسارة سامبدوريا ضد روما بهدف نظيف وتعادل أتالانتا مع الانتر بدون أهداف.

فيما سجل تشيرو إيموبلي هدف جديد ليعود إلى الظهور من جديد بجانب تسجيل أيضاً فرانشيكو كابوتو هداف إيمبولي لهدف جديد هذا الإسبوع.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد الجولة الحادية والثلاثين:

1- فابيو كوالياريلا (سامبدوريا) 21 هدف

2- كريشتوف بيونتك (جنوى وميلان) 21 هدف

3- دوفان زاباتا (أتالانتا) 20 هدف

4- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 19 هدف

5- أركيديوش ميليك (نابولي) 16 هدف

6- تشيرو إيموبلي (لاتسيو) 14 هدف

7- فرانشيسكو كابوتو (إيمبولي) 14 هدف

8- أندريا بيتانيا (سبال) 12 هدف

9- أندريا بيلوتي (تورينو) 12 هدف

10- جوسيب إيليسيتش (أتالانتا) 11 هدف