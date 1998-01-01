تجنب هذه النصائح قبل زواجك

وكالات / سما /

في كثير من الأحيان يلجأ الفرد قبل أن يتزوج لأخذ مشورة العديد من الأشخاص ونصائحهم لما يتمتعون من خبرة في العلاقات الزوجية، ويتبعون نصائحهم دون أي تفكير وهو ما قد يؤدي لنتائج عكسية.

لذا أفردت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، مجموعة من النصائح الشائعة التي يجب على الزوجين أن يتجنبا الاستماع إليها وهي:

كوّن عائلتك بأسرع وقت

قرار إنجاب الأطفال يعود لك ولشريك حياتك فقط، فأنتما أكثر شخصين مطلعين على الظروف الملائمة لإنجاب الأطفال، والتعجل في هذه الأمور قد يشكل عبئًا على الزوجين قد لا يكونا مستعدين له.

إلغاء جميع الحدود

بعد الزواج يلغي الزوجان الكثير من الحدود والحواجز بينهما، لكن إلغاء جميع الحدود أمر غير صحي، خاصة أن كل طرف بحاجة لمساحته الخاصة، وإن كنت ترغب بعدم مشاركة كلمة مرور هاتفك أو تفاصيل حسابك مع شريك حياتك فلست مجبرًا على ذلك.

المرأة هي المسؤولة عن المنزل

العلاقة الزوجية علاقة تشاركية ويجب على الرجل أن يشارك المرأة في الأعمال المنزلية كلما كان ذلك ممكنًا، خاصة أن المرأة في بداية الزواج تقابل ضغوطًا كبيرة في الطهي وباقي الأعمال المنزلية.

الرجل المسؤول الوحيد عن إعالة الأسرة

لا مانع أن تشارك المرأة أيضًا في الإنفاق على المنزل إذا كانت ظروفها ملائمة لذلك؛ لأن السمة التشاركية في العلاقة الزوجية تزيد من جمالها.

اللجوء للأبوين في حل المشاكل

لاشك أن الأبوين لديهما خبرة كافية لحل المشاكل الزوجية، لكنهما قد ينظران للمشاكل بوجهه نظر عاطفية وهو ما يؤدي لانحيازهما إلى ابنهما أو ابنتهما، ما يساهم -دون قصد- في تزايد المشاكل الزوجية.