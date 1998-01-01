شرطة حماية البيئة تنقذ ضبع صغير من الموت في الخليل

الخليل / سما /

قامت شرطة حماية البيئة صباح هذا اليوم بإنقاذ ضبع صغير من الموت بعد قيام احد الأشخاص بحجزه في الخليل.

وذكـر بيـان إدارة العلاقــات العامــة والاعــلام بالشرطـة، بأنه وبناء على معلومات وردت لشرطة حماية البيئة مفادها قيام شخص بعرض حيوان صغير من فصيلة الضباع للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي بمبلغ 9 الاف شيكل، حيث باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري لمعرفة مكان احتجاز الضبع .

وأضاف البيان، بان الشرطة وبعد قيامها بتحديد مكان حجز هذا الحيوان قامت بالتحصل على محضر تفتيش من النيابة العامة وتوجهت للمنزل وقامت بالعثور على ضبع صغير محتجز بطريقة غير إنسانية، بناء على ذلك قامت الشرطة بضبط هذا الضبع وتسليمه لسلطة جودة البيئة من اجل إعادة اطلاق سراحه بالبرية، كما وتم اتخاذ إجراءات القانونية اللازمة بحق المشتبه به .

هذا ونوه البيان الى ان هذه الحيوانات تعتبر حيوانات مهددة بالانقراض جراء الصيد والقتل الجائر لها، مشددا على ان الشرطة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يحاول العبث بالتوازن البيئي الحيواني أو تعريض الحيوانات المهددة بالانقراض للخطر .