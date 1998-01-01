في عيد ميلاد وليد توفيق .. تعرف على عمره واسمه الحقيقي

وكالات / سما /

صادف يوم أمس 8 من شهر ابريل ،عيد ميلاد النجم وليد توفيق الذي يعد واحدا من اهم نجوم لبنان منذ أكثر من 20 عامًا، والصديق الصدوق لعدد من نجوم ونجمات في الوطن العربي.

وفي عيد ميلاده الـ65، نرصد لكم اهم معلومات عن صاحب الأغنية الشهيرة " انزل يا جميل":

-اسمه الحقيقي ليس وليد توفيق، بل وليد توتنجي.

جاء إلى مصر، ونجح في اختبار الإذاعة، وحقق نجاحًا وقبولًا في الوسط الموسيقي، وتعاون مع كبار الملحنين أبرزهم بليغ حمدي.

- شارك في عدد من الأفلام المصرية الناجحة، أبرزها: فيلم "من يطفئ النار" مع فريد شوقي وآثار الحكيم 1982، وفيلم "قمر الليل" مع ليلى علوي عام 1984.

- عدد البوماته الغنائية 25 ألبومًا.

- تزوج من ملكة جمال لبنان السابقة جورجينا رزق عام 1990 وأنجبا نورهان والوليد.