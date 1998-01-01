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فيديو.. أحمد سعد يعلق للمرة الأولى على طلاقه من سمية الخشاب

الثلاثاء 09 أبريل 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أحمد سعد يعلق للمرة الأولى على طلاقه من سمية الخشاب


وكالات / سما /

علّق الفنان المصري أحمد سعد للمرة الأولى على مسألة انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب بعد نحو عام ونصف العام من الزواج وما رافقه من ضجة حينها.

وأكد في مقابلة مع insiderar أنه “لست بغاضب ولا أشعر بأي غضي وليس لدي أي مشاكل مع مسألة الطلاق، لأن الناس تتزوج وتنفصل بالمعروف”.

وأضاف: “الناس بتقدر تميز كويس جدّا مين اتكلم في وقت ما كان زعلان.. وكل واحدة تتخانق معها تطلع تشتمك طب ليه مشتمتكش وإنتوا خارجين وكويسين مع بعض وإنتوا عايشين مع بعض حياة كويسة”، وذلك رداً على ربط كليب “بتستقوي” لسمية وتعرضها للعنف وتعديه عليها بالضرب.

وشدد على أن هناك بعض الأخبار الموجهة التي يتم نشرها لأهداف معينة يرفض الرد عليها، لافتا إلى أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه، وأنه ليس لديه أزمة شخصية واتخذ قراراً نهائياً بالانفصال.

وكان الثنائي أعلنا قبل أيام انفصالهما بشكل رسمي.

#أحمد سعد #سمية الخشاب

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