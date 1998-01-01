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الضحك 30 دقيقة في اليوم يساعد في إطالة العمر

الثلاثاء 09 أبريل 2019 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الضحك 30 دقيقة في اليوم يساعد في إطالة العمر


وكالات / سما /

كشفت نتائج دراسة أجراها أطباء معهد "ريزا" للطب النفسي الجسدي، أن الضحك لمدة 30 دقيقة يوميا يمكن أن يحسن مؤشرات عمل أعضاء الجسم.

ووفقا لنتائج الدراسة التي أجراها الأطباء، فإن الضحك لـ 30 دقيقة في اليوم، له تأثير إيجابي وصحي في الجسم. فمثلا، يساعد الضحك المنتظم على تحسين نوعية النوم ويحمي من تأثير الإجهاد وينظم عمل القلب والكبد والرئتين.

ويشير الأطباء إلى أن "الاهتزازات التي يسببها الضحك تحفز الدورة الدموية وحركة الأعضاء الداخلية، ما يحميها من الركود. ويعد الضحك مهما جدا خاصة لأولئك الذين بلغوا الأربعين من العمر، ففي هذا العمر تتعزز مناعة الجسم وهذا مهم جدا للوقاية من السرطان".

ويضيف الباحثون أنه عند الضحك، تنخفض نبضات القلب وتتوسع الشرايين وينشط مركب "إنترفيرون-غاما"، ويزيد إفراز الأجسام المضادة (الغلوبولين المناعي). كما ترافق هذا زيادة في النواقل العصبية التي تسمى (هرمونات السعادة). كل هذا يسمح للإنسان بالتخلص من التوتر النفسي ويخفض مستوى هرمونات التوتر.

وكنتيجة لما تقدم، فإن تراكم تأثير الضحك يوميا في الجسم يساعد في النهاية على إطالة العمر.

#الضحك #العمر

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