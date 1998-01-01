  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ضبط أجهزة تنصت وكاميرات سرية في مراكز الاقتراع بإسرائيل

الثلاثاء 09 أبريل 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط أجهزة تنصت وكاميرات سرية في مراكز الاقتراع بإسرائيل


القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء أن أجهزة الأمن الإسرائيلية ضبطت عدد من أجهزة التنصت وكاميرات سرية في مراكز اقتراع لانتخابات الكنيست الاسرائيلي، ادخلها مؤيدين لحزب الليكود.

ووفقاً لموقع "ريشت كان العبري"، ضبط نشطاء في مراكز اقتراع عديدة ، من بينها "طمرة، الناصرة، مجد الكروم وجسر الزرقاء".

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن ممثلين عن أحزاب يمينية دخلوا مراكز اقتراع وبحوزتهم كاميرات وأجهزة تنصت مخفية وصغيرة الحجم.

وفتحت صناديق الاقتراع في اسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، لانتخاب 120 عضوا في الكنيست.

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري يتحدث عن استهداف اسرائيلي وسط القطاع

عضو بالكنيست: ضم الضفة سيؤدي لتفكك فوري للسلطة وظهور حماس

السجن 7 سنوات لموظف سابق بالقنصلية الفرنسية بتهمة تهريب أسلحة لغزة والضفة

مع اقتراب اعلان "صفقة القرن".. الشعبية تدعو لسلسلة اجراءات لمواجهة خطرها

التعليم بغزة يعلن عن تسهيلات للخريجين بشأن التسجيل لامتحان التوظيف

هنية يهاتف ظريف ويبحث معه قضايا هامة ...

منظمة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال تصدر بيانا هاما بشأن "معركة الكرامة 2"

الأخبار الرئيسية

الاسرى يواصلون اضرابهم لليوم الثاني في معركة الكرامة "2"

بدء انتخابات الكنيست الاسرائيلي بمشاركة 40 قائمة

قناة عبرية تكشف الاسباب التي ادت لتفجر المفاوضات بين الأسرى ومصلحة السجون

الفصائل

فصائل المقاومة: نحذر الاحتلال من اختبار صبرنا ولن نقف مكتوفي الأيدي بحال تعرض اسرانا للخطر

بالفيديو.. ابوردينة : صفقة القرن لن تمر ولن يستطيع أحد أن يفرضها علينا.. وقرقاش لم اسمع به