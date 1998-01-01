ضبط أجهزة تنصت وكاميرات سرية في مراكز الاقتراع بإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء أن أجهزة الأمن الإسرائيلية ضبطت عدد من أجهزة التنصت وكاميرات سرية في مراكز اقتراع لانتخابات الكنيست الاسرائيلي، ادخلها مؤيدين لحزب الليكود.

ووفقاً لموقع "ريشت كان العبري"، ضبط نشطاء في مراكز اقتراع عديدة ، من بينها "طمرة، الناصرة، مجد الكروم وجسر الزرقاء".

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن ممثلين عن أحزاب يمينية دخلوا مراكز اقتراع وبحوزتهم كاميرات وأجهزة تنصت مخفية وصغيرة الحجم.

وفتحت صناديق الاقتراع في اسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، لانتخاب 120 عضوا في الكنيست.