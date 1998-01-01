تسريبات: هواتف آيفون تضم 3 كاميرات خلفية

وكالات / سما /

تشير الأنباء إلى أن شركة آبل تطور خليفة هذا العام من هاتف آيفون iPhone XS بقياس 5.8 إنش ليحصل على شاشة بقياس 6.1 إنش مع ثلاث كاميرات في الخلف.

وتؤدي هذه الزيادة إلى جعل حجم شاشة OLED في هاتف آيفون الجديد يتماشى معiPhone XR الأرخص لهذا العام، والذي يحتوي على شاشة LCD.

وتوضح المعلومات أن الهواتف سوف تستمر في استخدام موصل Lightning، لكنها سوف تتضمن كابل USB-C إلى Lightning وشاحن سريع بقدرة 18 واط في الصندوق لأول مرة.

وبالرغم من أن الشائعات تدعي أن أجهزة آيفون لهذا العام سوف تشمل أول كاميرا خلفية ثلاثية العدسة من آبل، إلا أنها اختلفت بشأن الهواتف الموجودة في المجموعة.

واقترح المحلل مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo من شركة KGI للأوراق المالية وصحيفة وول ستريت جورنال أن الكاميرا الجديدة سوف تكون حصرية لخليفة جهاز iPhone XS Max، والذي يتضمن شاشة OLED بقياس 6.5 إنش.

في حين اقترحت بعض التقارير السابقة أن بعض نماذج iPhone XS الجديدة قد تأتي بثلاث كاميرات، إلا أنها ادعت أن الكاميرا الثلاثية سوف تكون حصرية لطرز سعة التخزين الأعلى.

وتختلف التقارير أيضًا عما يمكن أن تستخدمه هذه الكاميرا الخلفية الثالثة، إذ كان الاقتراح في البداية أنها سوف تكون كاميرا ثلاثية الأبعاد مخصصة للاستشعار العميق.

لكن تقرير آخر صادر عن وكالة بلومبرج يدعي أن آبل قد تراجعت عن خططها لهذه الكاميرا، والتي من المقرر الآن أن تظهر لأول مرة على طراز آيباد برو الذي سوف سيصدر في عام 2020.

ويدعي تقرير بلومبرج أنه سيتم في عام 2019 استخدام هذه الكاميرا الثالثة لتوفير مدى أوسع من التكبير ومجال الرؤية.

وإلى جانب التغييرات في حجم الشاشة، فإن المعلومات تدعي أن هواتف OLED مقاس 6.1 إنش و 6.5 إنش سوف تكون أكثر سماكة من iPhone XS و XS Max للعام الماضي.

كما أكد المحلل مينغ تشي كو أن جميع هواتف آبل لعام 2019 سوف تحتوي على بطاريات أكبر جنبًا إلى جنب مع دعم الشحن اللاسلكي ثنائي الاتجاه.

ومن المتوقع أن تستخدم آبل شاشات OLED حصريًا على هواتفها في عام 2020، إلا أن تشكيلة هذا العام سوف تستمر في تضمين طراز LCD، وذلك وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

ويفترض أن يدعم هذا الخليفة المفترض لجهاز iPhone XR الشحن اللاسلكي ثنائي الاتجاه مع نموذجي OLED.

وقد يكون دعم الشحن ثنائي الاتجاه منطقيًا بالنظر إلى أن آبل قد أعلنت مؤخرًا عن نموذج جديد من سماعاتها اللاسلكية AirPods، والذي يأتي مع علبة يمكن شحنها لاسلكيًا باستخدام معيار Qi، وهو نفس معيار الشحن اللاسلكي في أجهزة آيفون الحديثة.

ودعمت آبل الشحن السريع منذ إطلاقها لهاتف iPhone 8، لكنها استمرت في تضمين كابلUSB Type-A قديم الطراز وشاحن بقدرة 5 واط مع كل هاتف من هواتفها.

وليس من المتوقع أن تقوم آبل بإجراء تحسينات كبيرة على تشكيلة عام 2019 من هواتف آيفون.

وقد تعمد الشركة إلى إدخال رقاقات مودم 5G وتغييرات أكثر جوهرية في تشكيلة عام 2020، في حين تعتمد على إدخال تحسينات على الكاميرا والرقاقات فقط لهذا العام.

تجدر الإشارة إلى أنه في حال اتبعت آبل لجدولها الزمني السابق الخاص بالإعلان عن تشكيلة هواتفها الجديدة، فإن ذلك يعني أنه من المفترض الإعلان عن أحدث هواتف آيفون لعام 2019 في شهر سبتمبر.