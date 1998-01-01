سناب شات تطلق النسخة الجديدة كليا لأندرويد

وكالات / سما /

أعلنت شركة سناب أمس الاثنين رسميًا عن إطلاق النسخة الجديدة كليًا من تطبيق خدمة التراسل المصور التابعة لها، سناب شات، لنظام التشغيل أندرويد، وذلك بعد شهور من إعادة بنائه من الصفر لتقديم تجربة ترقى إلى تجربة النسخة الخاصة بنظام التشغيل آي أو إس من التطبيق.

ونشرت الشركة الأميركية، التي تحاول منذ مدة إثبات نفسها في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها من قِبل شركة فيسبوك والشركات التابعة لها، مثل إنستاغرام، تغريدة على موقع تويتر تعلن فيها عن الإصدار الجديد من تطبيقها على نظام أندرويد.

وقالت سناب في تغريدتها: "إلى أندرويد. أحبك، سناب شات". وفي الفيديو المرفق مع التغريدة كتبت الشركة: "استمتع بسناب شات الجديد والسريع، والذي أُعيد بناؤه خصيصًا لأندرويد".

ورغم ما قالته الشركة، فقد لاحظ المستخدمون أن التطبيق الجديد لا يختلف عن التطبيق الحالي فيما يتعلق بواجهة المستخدم أو التنقل، ولكن التركيز كان على جعله أسرع وأقل ثغرات.

وقال فريق التطوير الخاص بتطبيق سناب شات في مقابلة مع موقع "أندرويد أوثوريتي" Android Authority، المتخصص في أخبار نظام أندرويد، إن التطبيق الجديد صُمم ليأخذ في الاعتبار أشياء مثل النظام البيئي الضخم لنظام أندرويد، مع اتساع نطاق الأجهزة لديه، خاصةً بالنسبة للكاميرات والمعالجات، مما يعني أن الهواتف المختلفة يمكن أن تتمتع بقدرات مختلفة على نطاق واسع.

يُشار إلى أن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سناب، إيفان شبيجل، كان قد اعترف أواخر شهر شباط/فبراير الماضي بأن على شركته تحديث تطبيق أندرويد والاستفادة من السوق الضخم، واعدًا بوصول التطبيق الجديد إلى جميع المستخدمين بحلول نهاية عام 2019.

وتحدث شبيجل وقتئذ عن حاجة سناب إلى إنشاء نسخة محسنة من تطبيق أندرويد الخاص بها منذ أن تم طرح الشركة للاكتتاب العام في أوائل عام 2017 وتباطؤ نمو التطبيق بسبب عدم قدرة الشركة على طرح شيء جديد لعملاء أندرويد.

وبدأت سناب في طرح التطبيق المعاد بناؤه في أواخر العام الماضي على عدد قليل من المستخدمين، وقامت منذ ذلك الحين بتوزيع التطبيق الجديد على شكل موجات على عدد محدود من المستخدمين. ومن المفترض أن يكون تطبيق أندرويد المعاد تصميمه مفتاحًا لنمو سناب شات عالميًا، وذلك حسبما قال شبيجل.

وشكل إصدار أندرويد من سناب شات تجربة محبطة لسنوات عديدة بالمقارنة مع الجودة التي يتمتع بها مستخدمو التطبيق على نظام التشغيل آي أو إس، الأمر الذي أدى إلى انحسار شعبية التطبيق بالنظر إلى أن العديد من الأشخاص في العالم النامي يستخدمون أجهزة أندرويد.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الجديد من تطبيق سناب شات لنظام أندرويد من متجر غوغل بلاي.