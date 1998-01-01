خالد: جريمة دير ياسين تطرح اسئلة حول أصل الارهاب في المنطقة

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، في الذكرى والسبعين لجريمة دير ياسين التي تصادف اليوم وتتزامن مع الانتخابات العامة للكنيست الاسرائيلي أن تلك الجريمة، التي ارتكبتها منظمات ارهابية يهودية مسلحة، تطرح اسئلة مشروعة حول أصل الارهاب في المنطقة. وطالب بأن تدرج تلك الجريمة على جدول اعمال المجتمع الدولي في سجل جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، التي لا تموت بالتقادم.

وأضاف أن منظمات ارهابية يهودية ارتكبت عملا وحشيا في التاسع من نيسان 1948 قرية دير ياسين، حيث اقتحمت منظمات الارغون تسفاي لئومي (المنظمة القومية العسكرية) “اتسل” و“ليحي” التي تعرف وفق السجلات البريطانية باسم “شتيرن ”، ومنظمة “الهاغاناه”، الذراع المسلح الرئيسي للحركة الصهيونية والوكالة اليهودية تلك القرية وأمعنت إجراما وقتلا بالسكان المدنيين الآمنين، ترتب عليه استشهاد نحو 350 مواطنا من سكان القرية . هؤلاء الابرياء قُتلوا بدم بارد، بعد أن استهدفت تلك الجماعات اليهودية القرية الواقعة غرب مدينة القدس المحتلة، وكانت تلك المجزرة الرهيبة عاملاً مؤثراً في هجرة ونزوح ولجوء الفلسطينيين من مناطقهم إلى مناطق أُخرى من فلسطين والبلدان العربية المجاورة ، لما سببته من حالة رعب عند المدنيين