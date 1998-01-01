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الاحتلال يحوّل القدس الى ثكنة عسكرية عشية الانتخابات الاسرائيلية

الثلاثاء 09 أبريل 2019 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

دفعت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بالمزيد من عناصر وحداتها العسكرية وما يسمى بقوات حرس الحدود الى مدينة القدس المحتلة، ومحيط البلدة القديمة ،والبؤر الاستيطانية في المدينة.

وشملت التعزيزات تسيير دوريات عسكرية وشرطية راجلة ومحمولة وخيالة، ونصب المتاريس والحواجز العسكرية في العديد من شوارع وطرقات المدينة وعلى بوابات البلدة القديمة والمناطق القريبة من خط التماس غربي القدس.

وتأتي هذه الاستعدادات تزامناً مع بدء الانتخابات لبرلمان الاحتلال "الكنيست" التي بدأت صباح اليوم، علماً أن أجهزة الاحتلال أعلنت الليلة الماضية، انتهاء استعداداتها لهذه الانتخابات بنشر قواتها بشكل معزز وبفرض طوق أمني شامل على دخول الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية للقدس واراضي عام 48، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة.

#الاحتلال

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