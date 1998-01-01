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اشتية: الأسرى يمثلون عنفوان شعب سئِم الاحتلال وظلمه

الثلاثاء 09 أبريل 2019 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: الأسرى يمثلون عنفوان شعب سئِم الاحتلال وظلمه


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء الفلسطيني المكّلف محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن الأسرى الفلسطينيين يمثلون في معركة الكرامة والإضراب الذي يخوضونه عنفوان شعبنا الفلسطيني الذي سئِم الاحتلال وظلمه وإمعانه في انتهاك حقوق الأسرى بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام.

وأكد اشتية أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لن يتركا الأسرى وحدهم في معركتهم في مواجهة السجّان، داعيا الى إسنادهم شعبيا في إضرابهم البطولي.

وأوضح أن إسرائيل تتنكر لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وتتصرف كدولة فوق القانون وهو ما يتطلب وقفة جادّة من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته لردع الهجمة الإسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين وحمايتهم، مشددا على أن حكومته متمسكة بقرار القيادة الفلسطينية بدفع مستحقات الشهداء والأسرى كاملة من باب الوفاء لتضحياتهم، وتعزيزا لصمودهم الملهم في مواجهة الاحتلال.

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