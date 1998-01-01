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البرغوثي : لا فرق بين نتنياهو وغانتس كلاهما يروجان لاستمرار الاحتلال و الأبرتهايد

الثلاثاء 09 أبريل 2019 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن الفلسطينيين لا يراهنون على أي تغيير في إسرائيل نتيجة الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري اليوم.

وأضاف البرغوثي أننا لا نرى فرقا بين نتنياهو و غانتس أو بين معسكر الليكود و معسكر أبيض أزرق فكلاهما يروج لاستمرار الاحتلال، والاستعمار الاستيطاني، و نظام الأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني.

و أشار البرغوثي الى تصريحات نتنياهو الأخيرة بضم كل المستوطنات الاسرائيلية و ذلك يعني ضم الضفة الغربية بكاملها و تحطيم امكانية قيام دولة فلسطينية . 

كما لفت الانتباه الى تصريحات غانتس و أقطاب معسكره من يعالون الى لبيد برفض تقسيم القدس ورفض حل متفاوض عليه ، ورفض اقامة دولة فلسطينية مستقلة و الاصرار على اجراءات أحادية إسرائيلية.

و اختتم البرغوثي تصريحه بالقول: لا أمل يرجى من هذه الانتخابات فالمنافسة الرئيسية بين عنصريين يمينيين متطرفين، وعنصريين يمينيين متطرفين أيدي معظمهم  ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني.

#مصطفى البرغوثي

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