بعثة نادي شباب الخليل تصل قطاع غزة

غزة / سما /

وصلت بعثة نادي شباب الخليل "العميد", غزة الاثنين, عبر معبر بيت حانون البري "إيرز" شمال القطاع, استعدادا لمواجهة اتحاد خانيونس على لقب كأس طوكيو.

وحظيت البعثة باستقبال حافل من أعضاء الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, قبل أن يشاهد لاعبو "العميد" لقاء اتحاد الشجاعية والأهلي في دور الثمانية من كأس القطاع على ملعب اليرموك بغزة.

ومن المقرر أن يلتقي شباب الخليل مع نظيره اتحاد خانيونس الأربعاء المقبل على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع, بحضور السفير الياباني تاكاشي أوكوبو.

يشار إلى أن شباب الخليل توّج بلقب بطولة طوكيو في المحافظات الشمالية, بينما حصل اتحاد خانيونس على اللقب في المحافظات الجنوبية.