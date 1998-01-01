  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الشريف يقرر مغادرة فريق نماء

الثلاثاء 09 أبريل 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشريف يقرر مغادرة فريق نماء


غزة / سما /

قرر المدافع فادي الشريف مغادرة صفوف نادي نماء, عقب مساهمته في صعود الفريق لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم.

وقال الشريف إنه سيغادر نماء, بعد النجاح الكبير الذي حققه مع الفريق, باحتلاله صدارة دوري الثانية فرع "غزة والشمال", ليضمن بذلك اللعب في الأولى الموسم المقبل.

ولعب المدافع الغزي في صفوف نماء خلال مرحلة إياب دوري الثانية, وكان ضمن العناصر الأساسية, موقعا على هدف واحد حاسم أمام الوفاق.

يشار إلى أن نماء يعدّ التجربة الأولى للشريف منذ إصابته بالرباط الصليبي مع الهلال في 2015, ما جعله بعيدا عن الملاعب حوالي 3 مواسم, قبل أن يتعافى من الإصابة بشكل كامل.

#فادي الشريف

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري يتحدث عن استهداف اسرائيلي وسط القطاع

عضو بالكنيست: ضم الضفة سيؤدي لتفكك فوري للسلطة وظهور حماس

السجن 7 سنوات لموظف سابق بالقنصلية الفرنسية بتهمة تهريب أسلحة لغزة والضفة

مع اقتراب اعلان "صفقة القرن".. الشعبية تدعو لسلسلة اجراءات لمواجهة خطرها

هنية يهاتف ظريف ويبحث معه قضايا هامة ...

التعليم بغزة يعلن عن تسهيلات للخريجين بشأن التسجيل لامتحان التوظيف

منظمة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال تصدر بيانا هاما بشأن "معركة الكرامة 2"

الأخبار الرئيسية

الاسرى يواصلون اضرابهم لليوم الثاني في معركة الكرامة "2"

بدء انتخابات الكنيست الاسرائيلي بمشاركة 40 قائمة

قناة عبرية تكشف الاسباب التي ادت لتفجر المفاوضات بين الأسرى ومصلحة السجون

الفصائل

فصائل المقاومة: نحذر الاحتلال من اختبار صبرنا ولن نقف مكتوفي الأيدي بحال تعرض اسرانا للخطر

بالفيديو.. ابوردينة : صفقة القرن لن تمر ولن يستطيع أحد أن يفرضها علينا.. وقرقاش لم اسمع به