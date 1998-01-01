الشريف يقرر مغادرة فريق نماء

غزة / سما /

قرر المدافع فادي الشريف مغادرة صفوف نادي نماء, عقب مساهمته في صعود الفريق لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم.

وقال الشريف إنه سيغادر نماء, بعد النجاح الكبير الذي حققه مع الفريق, باحتلاله صدارة دوري الثانية فرع "غزة والشمال", ليضمن بذلك اللعب في الأولى الموسم المقبل.

ولعب المدافع الغزي في صفوف نماء خلال مرحلة إياب دوري الثانية, وكان ضمن العناصر الأساسية, موقعا على هدف واحد حاسم أمام الوفاق.

يشار إلى أن نماء يعدّ التجربة الأولى للشريف منذ إصابته بالرباط الصليبي مع الهلال في 2015, ما جعله بعيدا عن الملاعب حوالي 3 مواسم, قبل أن يتعافى من الإصابة بشكل كامل.