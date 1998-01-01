موعد ومكان جديدين لإقامة ديربي رفح بالكأس

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن موعد جديد لـ"ديربي" رفح بين الخدمات والشباب, ضمن منافسات دور الثمانية من كأس غزة.

وأكدت التقارير الصحافية, أن الموعد النهائي لـ"ديربي" رفح هو الخميس المقبل على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع.

وكان من المفترض أن يجري اللقاء على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع الاثنين المقبل, إلا أن الترتيبات النهائية لإقامة المباراة لن تكون مكتملة, وفقا لتصريحات صبحي رضوان رئيس بلدية رفح.

يشار إلى أن الفريقين تواجها مرتين في الدوري هذا الموسم, إذ حسم "الزعيم" الموقعة الأولى لمصلحته (2-1), بينما فاز "الأخضر" في الثانية (5-2).