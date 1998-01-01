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"مادونا" تشارك في نهائيات "يوروفيجن" بتل أبيب

الثلاثاء 09 أبريل 2019 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"مادونا" تشارك في نهائيات "يوروفيجن" بتل أبيب


القدس المحتلة / سما /

 ذكرت شركة العلاقات العامة "نمبر 10 ستراتيجيز"، يوم أمس الاثنين، أن نجمة البوب الأمريكية "مادونا" ستشارك في نهائيات مسابقة "يوروفيجن" للأغنية الأوروبية في تل أبيب الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تغني مادونا (60 عامًا) واحدة من أشهر أغانيها وأغنية من ألبومها الجديد.

وتمثل شركة "نمبر 10 ستراتيجيز" رجل الأعمال الكندي الإسرائيلي سيلفان آدمز، الذي تردد أنه دعا نجمة البوب الأمريكية إلى المشاركة في نهائي يوروفيجن في 18 أيار/مايو.

وسيدفع أيضًا ما يقدر بـ 1.5 مليون دولار مقابل فقرة مادونا الغنائية التي ستضم عشرات الراقصين.

وتشارك 41 دولة في مسابقة هذا العام، وتقام التصفيات نصف النهائية يومي 14 و16 أيار/مايو.

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