حماس: الخطاب الإعلامي والسياسي لفتح يعيش "حالة انفصام"

غزة / سما /

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن حالة انفصام واضحة عن الواقع، يعيشها الخطاب الإعلامي والسياسي لحركة "فتح"، في كل ما يتعلق بمحاولات تمرير مشاريع تنتقص من الحقوق الفلسطينية.

واعتبر قاسم في تصريح صحفي له، أن "السلوك السياسي للسلطة المتمثل باختطاف المؤسسات الوطنية، واستمرار العقوبات على قطاع غزة، يساهم في إضعاف قدرة الفلسطيني على مواجهة التحديات الكبيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية". وفق قوله.

وأضاف "في الوقت الذي يتوجب رص الصفوف، وتقوية الجبهة الداخلية، تصر قيادة السلطة على خطواتها الانعزالية والانفصالية، ما يزيد من حالة الشرخ في الحالة الفلسطينية، وسياسة السلطة بمنع المقاومة في الضفة الغربية وملاحقة المقاومين، واستمرار التنسيق الأمني، هي التي تغري قادة الاحتلال للحديث عن ضم الضفة".

وطالب قيادة حركة فتح أن تتوقف عن منطقها المتفرد، وأن تستمع إلى النداءات الوطنية المطالبة بتطبيق اتفاق المصالحة في القاهرة 2011، بما يؤسس لتشكيل جبهة وطنية قادرة على مواجهة مشاريع الاحتلال المدعومة من الإدارة الأمريكية. وفق قوله.

ودعا قيادة السلطة في رام الله للمبادرة برفع العقوبات عن قطاع غزة، ووقف ملاحقة المقاومة في الضفة الغربية، لأنها هي الوحيدة القادرة على مواجهة أوهام اليمين الصهيوني. وفق تصريحه.