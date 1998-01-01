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موجة سخرية من فنانة تونسية ادّعت أنها “المهدي المنتظر”ـ (فيديو)

الثلاثاء 09 أبريل 2019 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موجة سخرية من فنانة تونسية ادّعت أنها “المهدي المنتظر”ـ (فيديو)


وكالات

أثارت فنانة تونسية موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ادّعت أنها “المهدي المنتظر”، حيث اعتبر البعض أنها تعاني من مرض “جنون العظمة”، فيما دعاها آخرون لزيارة الطبيب قبل تفاقم مشاكلها “النفسية”.


وفي فيديو تناقله عشرات المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت الفنانة التونسية إيمان العميري إنها تلقت أخيرا رسالة غيبية تؤكد أنها “المهدي المنتظر”! مشيرة إلى أنها لم تنم منذ ثلاثة أيام بسبب كم الرسائل التي تصلها، وتحذرها من كوارث جديدة ستقع للبشرية.
كما نشرت العميري، المقيمة حاليا في مصر، على حسابها في موقع انستغرام بعض الكتابات التي تتحدث عن الحب والعدل والسلام وتتضمن نصوص مجتزأة بشكل عشوائي من القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد، قالت إنها وردتها في أحلامها.


وأثار الفيديو وتدوينات العماري موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعى البعض لها بـ”الهداية” ونصحها آخرون بزيارة طبيب نفسي، والابتعاد عن الحديث في قضايا “ليس من اختصاصها”.

وتحولت مسألة “تقمص” شخصية المهدي المنتظر إلى “موضة” في تونس، فخلال السنوات الأخيرة، اوقفت السلطات عددا من الأشخاص روجوا لهذا الأمر في مناطق عدة من البلاد، من بينهم رجل ادعى أن “المسجد الحرام الحقيقي” يقع في مدينة تطاوين، جنوب تونس.

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