زيدان يرفض مبابي ويطلب من بيريز صفقة جديدة

وكالات / سما /

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد طلب من بيريز رئيس النادي وقف التفاوض مع مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وارتبط مبابي طوال الفترة الماضية بالانضمام لريال مدريد بطلب من الفرنسي زين الدين زيدان لعقد ثورة التصحيح في الميركاتو عقب نهاية الموسم.

وذكر موقع الدون الإسباني، أن زيدان لا يرغب الأن في التعاقد مع مبابي بسبب سعره الباهظ والذي سيكلف النادي 300 مليون يورو وهو السبب الرئيسي وراء خروجه من الحسابات.

وطلب زيدان من بيريز الذهاب للتعاقد مع لاعب آخر أقل تكلفة من مبابي، وهو السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي والذي ستكون صفقته أقل تكلفة من مبابي.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن صفقة ساديو ماني قد تكلف الريال دفع 150 مليون يورو وهو نصف مبلغ التعاقد مع مبابي من باريس سان جيرمان.

الجدير بالذكر أن زيدان يرغب في التعاقد مع الثنائي بول بوجبا لاعب وسط اليونايتد بجانب البلجيكي هازارد لاعب وسط تشيلسي.