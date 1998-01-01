5 أشياء تؤرق برشلونة قبل موقعة مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

تتوجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية وبالتحديد الكرتين الإسبانية والإنجليزية إلى مدينة مانشستر مساء الأربعاء المقبل لمتابعة قمة دوري أبطال أوروبا بين اليونايتد وبرشلونة.

ومن المقرر أن يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره برشلونة الإسباني على ملعب أولد ترافورد ليلة الأربعاء لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المؤسف أن التشامبيونزليج سيخسر واحداً من هذين الفريقين الكبيرين في هذه المرحلة المبكرة من المنافسة، ولكن هذا هو حال المسابقات الكبرى.

البرسا يدخل لقاء بعد غد وهو في حالة معنوية جيدة للغاية، بعد التفوق على المنافس المباشر في بطولة الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد، في موقعة كامب نو الأخيرة، وحسم لقب الليجا إكلينيكياً بعد اتساع الفارق إلى 11 نقطة قبل 7 جولات من انتهاء منافسات الدوري.

أما الشياطين الحمر فيمرون بفترة فراغ نوعاً ما مع المدرب النرويجي أولي جنار سولشاير، الذي نجح في تغيير الأجواء في أولد ترافورد وأعاد البسمة إلى شفاه الجماهير العاشقة والمحبة لأحمر مانشستر، ولكنه خسر بعض المباريات في الآونة الأخيرة، آخرها ضد ولفرهامبتون في البريميرليج، وأصبح حصول اليونايتد على مركز مؤهل إلى دوري الأبطال على المحك.

من المؤكد أن مواجهة الفريق المانشستراوي لن تكون سهلة بالنسبة لزملاء ليونيل ميسي وهناك 5 أشياء تؤرق البلوجرانا قبل موقعة الأربعاء نسردها على النحو التالي:

1- الروح المعنوية العالية التي سيدخل بها أحمر مانشستر مباراته الأوروبية التالية لريمونتادا باريس التاريخية، حيث نجح لوكاكو ورفاقه في صنع المستحيل والتغلب على سان جيرمان رغم النقص العددي الرهيب في الصفوف.

2- يتمتع اليونايتد بلاعبين خطيرين جداً في الهجوم. لوكاكو، راشفورد، ماتا وغيرهم، جميعهم لاعبون يملكون مهارات وسرعات مميزة وقادرون على خلق مشاكل لدفاع البلوجرانا، الذي لا يعيش أفضل أوقاته هذا الموسم.

3- رغبة سولشاير في إثبات الذات والتأكيد على جدارته بقيادة سفينة مانشستر يونايتد بعد حصوله على العقد الدائم أخيراً عن جدارة واستحقاق.

4- سعي بول بوجبا نحو التألق ومغازلة ريال مدريد الإسباني، حيث يحلم اللاعب الفرنسي بالانتقال إلى صفوف الملكي، إضافة إلى مهارات وخبرات بطل العالم 2018 والتي ستصعب مهمة مأمورية وسط ميدان الكتلان في التفوق في أم المعارك.

5- صحيح أن برشلونة يعيش حالة فنية جيدة، ولكن هناك عيب خطير يتمثل في قلة عدد مسجلي الأهداف في البرسا، حيث أن السيطرة على لويس سواريز وليونيل ميسي ستحد من 80 أو 90% من خطورة البلوجرانا وستصعب المباراة جداً على فريق المدرب إرنستو فالفيردي.