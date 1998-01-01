ساري: 100 مليون مبلغ زهيد جداً لضم إدين هازارد !

وكالات / سما /

يرى ماوريسيو ساري المدير الفني الإيطالي المخضرم لفريق نادي تشيلسي أن 100 مليون يورو مبلغ زهيد جداً للحصول على توقيع إدين هازارد نجم البلوز.

ويأتي تصريح مدرب نابولي الإيطالي السابق عقب نهاية مباراة وست هام منذ قليل بفوز زملاء جورجينيو بنتيجة هدفين مقابل لا شيء عن طريق هازارد في لقاء الجولة 33 منالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.

واقترب اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة نجم ليل الأسبق في اللعب تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفني الفرنسي للوس بلانكوس.

ويبحث نادي العاصمة الإسبانية عن تدعيم صفوفه بلاعبين أكفاء الصيف القادم وذلك من أجل العودة للمنافسة على الألقاب الكبيرة بعدما ضاعت كل حظوظه في نيل لقب كبير هذا الموسم.

ساري سُئل من قبل سكاي سبورتس عن مبلغ الـ 100 مليون المشاع للتعاقد مع هازارد، فقال “هذا رخيص للغاية، في هذه السوق، مبلغ زهيد جداً”.

وأضاف “ليس لدي أي فكرة عما سيتكلف تعويضه، ولكن أعتقد أننا شاهدنا كل الأسعار في السوق الأخيرة”.

وتابع “أتصور أنه من الصعب للغاية استبدال هازارد بلاعب آخر. إذا أراد إدين خوض تجربة أخرى، أعتقد سيكون من الصعب جداً الإبقاء عليه”.