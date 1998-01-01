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مورينيو يحذر ليفربول من مباراة اليوم ضد بورتو

الثلاثاء 09 أبريل 2019 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو يحذر ليفربول من مباراة اليوم ضد بورتو


وكالات / سما /

وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، رسالة تحذيرية إلى نادي ليفربول، وذلك أثناء استعداد هذا الأخير لمواجهة بورتو، في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء.

ويعتقد الكثيرون أن اللقاء سيكون سهلاً على أحمر الميرسيسايد، خاصة وأن رفاق محمد صلاح فازوا على نفس الفريق بخماسية نظيفة خلال الموسم الماضي، ضمن فعاليات ثمن النهائي.

وقال مورينيو، خلال تصريحات لشبكة (روسيا اليوم): “ليفربول سيلعب بنية الفوز على بورتو، لكنهم يعرفون أن الانتصار بنتيجة الموسم الماضي (5/0)، يكاد يكون من المستحيل تكرارها”.

وتابع البرتغالي تصريحاته بالقول: “لكن ليفربول سيُحقق الفوز في أنفيلد، وبورتو سيسعى للإبقاء على آماله في الإياب، كما فعل ضد روما في ثمن النهائي”.

يذكر أن جوزيه مورينيو سبق له التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق بورتو، وكان ذلك خلال موسم 2003/2004، بعدما فاز في المباراة الختامية على موناكو بثلاثة أهداف دون رد.

#مورينيو #بورتو

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