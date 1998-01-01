الاتحاد الإسباني يقرر تغيير موعد كأس السوبر

وكالات / سما /

يبدو أن الكرة الإسبانية، ستشهد بعض التغييرات والتعديلات فيما يخص صيغة وموعد بطولة كأس السوبر، حيث اقترح الاتحاد المحلي لكرة القدم، نظاماً جديداً للمسابقة المذكورة.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الاتحاد المحلي قرر تغيير موعد كأس السوبر، حيث سيُلعب في شهر يناير المقبل (2020) بدلاً من شهر أغسطس من العام الجاري (2019).

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن هذا القرار لم يُعتمد بشكل رسمي لحدود اللحظة، حيث يجب أن تتم الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية للدوري الإسباني، المزمع عقده في 29 من الشهر الجاري.

وكان لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، قد اقترح صيغة جديدة للسوبر المحلي، من خلال مشاركة 4 فرق بدلاً فريقيْن.

وستشهد البطولة مشاركة أول ناديين في ترتيب الليجا، والمتأهلين الاثنين إلى نهائي الكأس، على أن تُحسم المسابقة في 3 مباريات (مبارتين في نصف النهائي ومباراة في النهائي).

ويعتبر برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، أقرب المرشحين للمشاركة في هذه البطولة بسبب تواجدهم في المراكز الأولى بالدوري، وكذا تأهل الفريق الكتالوني إلى نهائي كأس الملك.